Oggi docufilm e mostra di fumetti. Domani il libro ‘Vittime e carnefici’

E’ la mostra di fumetti intitolata "Storie della Resistenza partigiana nella provincia di Pesaro e Urbino", inaugurata da Anpi Pesaro e Urbino nell’atrio del Comune di Pesaro, ad aprire il programma di iniziative organizzate quest’anno per le celebrazioni del 25 aprile. La mostra sarà visitabile fino al 2 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14 (venerdì 25 aprile, dalle 9 alle 13). Oggi, alle 17.30 invece, a Palazzo Gradari si terrà la proiezione del docufilm "Abbiamo fatto quel che dovevamo. I patrioti della Maiella e la battaglia di Pesaro" prodotto da Fondazione XXV Aprile/Pesaro e Circolo culturale Eidos, in collaborazione con Fondazione Brigata Maiella di Pescara. Domani, alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, ci sarà la presentazione del libro "Vittime e carnefici" di Daniele Susini, a cura di Biblioteca Bobbato, Iscop e Fondazione XXV Aprile.

Nella giornata del 25 aprile numerose sono poi le iniziative in programma. Si parte alle ore 9, con la messa in memoria dei caduti per la libertà in Cattedrale. Alle 10, seguirà la deposizione delle corone al Sacrario di piazzale Collenuccio da cui, alle 10.15, partirà il corteo verso il Monumento alla Resistenza, in piazzale Falcone e Borsellino. Qui, alle 10.30, si terrà la cerimonia istituzionale promossa dal Comune di Pesaro, che sarà arricchita dalle note di Associazione LiberaMusica, Marconi School Music e Banda di Candelara. A seguire, dalle 12, il Monumento alla Resistenza accoglierà i partecipanti al "Pranzo della gluppa partigiana" con musica di Joe Castellani. La cittadinanza è invitata a partecipare all’appuntamento portando con sé il pranzo da casa (cibo, bevande e stoviglie), da condividere nei tavoli predisposti in piazzale Falcone e Borsellino. Durante il pranzo, i brani leggendari della storia del rock degli ultimi 30 anni saranno interpretati da Joe Castellani in versione acustica. La Liberazione proseguirà anche dopo il 25 Aprile. Sabato 26, alle 10.30, la Sala Rossa del Comune ospiterà la presentazione dei libri "Tutto iniziò da quel finestrino" di Ugo Rosenberg e "La storia di Julian di Marco Rizzini", a cura di Associazione Famiglie dei Combattenti polacchi in Italia.