Oggi e Domani a Mondavio: Euphoria Summer Festival con Band e Spettacoli

Oggi e domani a Mondavio andrà in scena l’’Euphoria Summer Festival’, una kermesse musicale con una decina di band e dj organizzata dalla Pro Loco col patrocinio del Comune. L’inizio, in entrambe le giornate, è fissato per le 18,30 con spettacoli in piazza Matteotti, al Giardino Leopardi, in piazza Don Minzoni, in piazza Della Rovere e al Chiostro Francescano. A completare l’offerta della kermesse, ad ingresso gratuito, saranno una gustosa area food e uno spazio interamente dedicato ai bambini. Oggi si esibiranno l’’Incipit suite guitar duo’, i ‘Mariachi’, i ‘Detective Pork’, i ‘Folksession’, gli ‘Arditi’, ‘Io e i Gomma Gommas’ e ‘Conti Cali dj’. Domani sarà la volta dei ‘Rois N’Rolla’, ‘Folksession’, ‘Stranivari’, ‘Delta Pulse’, ‘Shampisti’ e ‘Ricci Deejay’. Un programma ricco in una location di straordinaria bellezza qual è il centro storico di Mondavio dominato dalla Rocca Roveresca.