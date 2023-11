Oggi e domani in piazza del Popolo: "Fate l’esame gratis per il diabete. Ma non rinunciate alla cioccolata"

"Oggi e domani fate l’esame gratuito del diabete senza rinunciare a un assaggio di cioccolata fondente negli stand vicini". E’ il singolare appello che l’Associazione diabetici presieduta da Paolo Muratori fa: oggi e domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 In Piazza del Popolo angolo Via Rossini. Sarà infatti possibile fare, spiega Muratori "lo screening gratuito basato sulla misurazione della glicemia a digiuno adatto a tutte le fasce di età ed aperto a tutta la cittadinanza". Questa mattina e domani pomeriggio sarà presente la biologa nutrizionista Michela Meneghello che sfata un luogo comune.

Dottoressa Meneghello, è vero che una persona che deve tenere sotto controllo la glicemia non può mangiare cioccolato?

"No, soprattutto se fondente. Può mangiarlo senza abusarne nella quantità e nella frequenza e soprattutto prestando attenzione alla qualità. Il cioccolato andrebbe consumato per le occasioni speciali e non come un comune “snack” per quando abbiamo un po’ di fame durante la giornata. Allo stesso modo andrebbero consumate piccole porzioni, 15-30g al massimo, preferendo il cioccolato fondente a basso contenuto di zuccheri e ad alta percentuale di cacao. Esso infatti è ricco di sostanze nutritive come i polifenoli che apportano benefici alla salute cardiovascolare, antiossidanti e minerali come ferro, magnesio, rame, potassio, fosforo, zinco e calcio. E inoltre non scordiamoci del suo potente effetto sul buonumore. Scioglietelo lentamente in bocca per gustarlo meglio".

Cos’è il diabete?

"Una malattia metabolica cronica non trasmissibile caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di zucchero (glucosio) nel sangue (iperglicemia) a causa di un’inadeguata (o assente) produzione dell’ormone insulina o di una scarsa capacità dei tessuti di utilizzarla. L’insulina è infatti un ormone che viene prodotto dal pancreas e che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule, pertanto quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno generando iperglicemia".

I sintomi?

"Tra gli altri eccessiva produzione ed escrezione di urina, sete intensa, calo di peso ingiustificato, spossatezza generale. Se in famiglia ci sono diabetici è più facile contrarre la malattia"

Quali i fattori di rischio?

"Sovrappeso, obesità, colesterolo alto, ipertensione, fumo, regime alimentare “carico” di zuccheri e poco equilibrato".

Consigli utili?

"Smettere di fumare, anche la sigaretta elettronica, attività fisica e sana alimentazione: almeno una porzione di verdura prima di iniziare il pranzo e la cena perché la presenza di fibra aiuterà a ridurre il picco di glicemia post prandiale; quindi 2-3 porzioni di frutta stagionale al giorno. variando i colori, limitando ma non eliminando la più zuccherina, come uva, banane e cachi. Meglio pasta e pane integrali, i legumi da 3 a 5 volte alla settimana, così come il pesce preferendo il pesce azzurro che riduce i livelli di colesterolo e protegge dai rischi cardiovascolari. Per condire, meglio i grassi buoni, come l’olio extravergine d’oliva e quelli contenuti in frutta a guscio e semi oleosi. Inoltre limitare alimenti ricchi in sale, grassi saturi e trans, come carne lavorata, salumi, alimenti conservati sotto sale, formaggi grassi e stagionati. Meno consumo di cibi ricchi di zuccheri semplici come dolciumi, bevande zuccherate, yogurt aromatizzati, gelati, caramelle, e cautela con gli alcolici: al massimo una unità al giorno per le donne e due per gli uomini"