Oggi flash-mob contro la violenza sulle donne

Percorso Donna e CenterStage di nuovo insieme per riportare in piazza del Popolo l’evento internazionale "One Billion Rising",contro la violenza sulle donne, giunto alla sua 10ª edizione, con il Flash Mob che si terrà oggi alle 16. "La canzone ‘Break the chain’ – scrivono le rappresentanti di Percorso Donna – sulle cui note anche in questo febbraio 2023 balleremo unite nello stesso spirito di conquista di ogni diritto che ci spetta, parla di un mondo dove vivere sicure, libere da ogni oppressione, dove sentirci capaci di spezzare catene e fermare il dolore. Il flash mob diviene, ancora di più in questa edizione, un augurio a noi stesse, a noi donne del mondo, di essere forti, determinate, consapevoli di ciò che stiamo cercando ed unite nel desiderio di rendere migliore questa terra su cui viviamo. È gradito indossare qualcosa di rosso o fucsia".