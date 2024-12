Oggi i 12 quartieri vanno al voto. Il centrosinistra cerca l’en-plein. Centrodestra a caccia dei ribaltoni

Oggi si vota. I pesaresi sono chiamati alle urne (dalle ore 9 alle 19) per il rinnovo dei Consigli dei 12 quartieri. All’appello manca il tredicesimo, il Municipio di Monteciccardo, che ha già scelto la sua rappresentanza in occasione delle scorse elezioni amministrative. A presentarsi in questa tornata elettorale, per il centrosinistra, è la lista "Quartieri con Biancani, la marcia in più" (presente in 11 quartieri dei 12 totali, visto che per il San Bartolo è stato dato spazio alla storica lista civica "Il Faro"), mentre per il centrodestra è la lista "Ascoltiamo Pesaro". La prima si propone con 122 candidati, la seconda 118. Considerando i risultati del 2019, quando il centrosinistra aveva fatto en plein accaparrandosi tutti e 12 i quartieri (in alcuni casi anche con percentuali bulgare) e tenendo conto anche gli ultimi risultati alle elezioni amministrative, la lista dello schieramento di centrosinistra rimane anche quest’anno la squadra da battere. Il centrodestra si presenta però battagliero, cercando di proporsi come alternativa valida soprattutto nei quartieri dove negli ultimi mesi sono nati i più significativi malumori dei cittadini, come Soria o Muraglia (a causa di alcune varianti urbanistiche).

Altra sfida sarà quella dell’affluenza: quelle per eleggere i nuovi Consigli di quartiere non sono, da sempre, tornate elettorali molto partecipate. Nel 2019, si è recato alle urne il 9,1% degli aventi diritto al voto. Nel 2014 la percentuale si era addirittura fermata al 6,7% e quest’anno tutti gli schieramenti si augurano di riuscire a portare un maggior numero di cittadini al voto. Per votare dovrà essere esibito un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, che non sarà timbrata, ma necessaria per capire in quale sezione l’elettore è iscritto e quindi a quale quartiere appartiene.

Nei Quartieri dovranno essere eletti 132 consiglieri e 12 presidenti, per un totale di 144 persone. In quelli sotto gli 8mila residenti si potranno eleggere un totale di 10 consiglieri, in quelli sopra (o con una estensione territoriale sopra i 20mila metri quadrati, come il Quartiere 3, Colline e Castelli) saranno invece 12 rappresentanti. "Chi crede nella partecipazione e nei Quartieri – commentano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora con delega ai Quartieri, Mila Della Dora – sa quanto sarà preziosa questa giornata. È importante che tutti i cittadini si rechino nelle sedi di voto per scegliere i propri rappresentanti, ‘mente, occhi e braccia’ dell’Amministrazione nei territori".

Alice Muri