Oggi i funerali di Giampaolo Talozzi. Il ricordo di chi gli è stato amico

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella Cattedrale di Urbania i funerali di Giampaolo Talozzi. E’ l’ingegnere durantino di 70 anni morto giovedì scorso dopo esser stato travolto da un camion mentre stava pedalando con la sua bicicletta, di cui era un grande appassionato, sulla provinciale Metaurense. Le ferite non gli hanno lasciato scampo. In gioventù aveva vinto diverse corse sfiorando il professionismo. Corridore con la maglia dell’Audax Piobbico nel 1970 a soli 17 anni fu campione regionale di categoria. Ben 8 vittorie costellarono il suo percorso della stagione sportiva del 1972. L’anno dopo passò alla ‘Pieralisi’ di Jesi rifiutando di partecipare alle Universiadi per non perdere il presalario all’Università di Ingegneria, dove nel frattempo si era iscritto. Lo studio lo costrinse ad abbondare la bicicletta, almeno a certi livelli. "Era stato il progettista dei restauri del palazzo ducale e del Barco- ricorda l’ex sindaco di Urbania Giuseppe Lucarini- e aveva seguito gran parte dei lavori come direttore".

La tragica morte di Giampaolo Talozzi che da qualche anno risiedeva a Peglio ha lasciato suscitato profondo dolore tra tutti coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato. Lascia la moglie Claudia, i figli Livio con Elena, Marco e Lia.am.pi.