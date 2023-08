Oggi il concerto finale del festival rossiniano Sarà proiettato anche in piazza del Popolo

Questa sera (ore 20.30) alla Vitrifrigo Arena gran finale della 44ª edizione del Rossini Opera Festival con la Petite messe solennelle, ultima composizione di Rossini che verrà presentata nella versione per soli, coro, organo e orchestra, secondo l’edizione critica della Fondazione Rossini a cura di Davide Daolmi. La direzione musicale è di Michele Mariotti alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, con Nicola Lamon all’organo. I quattro solisti sono Rosa Feola (soprano), Vasilisa Berzhanskaya (mezzosoprano), Dmitry Korchak (tenore) e Giorgi Manoshvili (basso). Scritta nel 1863 per dodici cantanti (quattro solisti che si uniscono a un coro di otto elementi), due pianoforti e harmonium, la Petite Messe Solennelle fu eseguita per la prima volta il 14 marzo 1864 nel palazzo parigino della contessa Louise Pillet-Will, alla quale è dedicata. Nel 1867 Rossini volle strumentare la piccola messa per grande orchestra, ma questa versione fu proposta solo il 28 febbraio 1869, dopo la sua morte. Nel congedo che segue l’autografo Rossini scrive: "Ecco qui terminata, Buon Dio, questa povera Petite Messe. Sarà della musica sacra quella che ho appena creato o della musica dannata? Sono nato per l’Opera Buffa, lo sai bene! Poco sapere e un po’ di cuore, ecco tutto. Sii dunque benigno, e accordami il Paradiso". La Petite messe solennelle sarà videoproiettata in diretta in Piazza del Popolo, in collaborazione con il Comune di Pesaro.