Oggi il Pisaurum apre la stagione. A Forlimpopoli una nuova ’vita’

Si appresta ad iniziare questo weekend il campionato 2024-25 della Serie C, con il Pisaurum che sarà la prima formazione a scendere in campo, sabato alle ore 18, contro Forlimpopoli. I ragazzi allenati da Contigiani hanno affrontato queste settimane di avvicinamento al debutto stagionale con amichevoli di ottimo livello come quelle con il Loreto e la Goldengas Senigallia, formazioni di B Interregionale, utili per abituare un gruppo nuovo a giocare insieme ad alto livello. Ben tre amichevoli disputate invece per la Bartoli Mechanics di Paolini, due contro avversarie di categoria come Urbania e Perugia, e un test contro l’Italservice. Quest’ultimo è stato chiaramente l’allenamento più probante dal punto di vista tecnico e fisico, contro una squadra che ha ambizioni di alta classifica in B2; nonostante la sconfitta (77-58), i forsempronesi hanno tenuto testa al Loreto. Ben più combattute sono state invece le partite contro le due avversarie dello stesso girone, Perugia (vittoria 69-67) e Urbania (sconfitta 48-50), molto utili per oliare gli ingranaggi e giocare con l’intensità da partita vera, seppur una qualità del gioco ancora non eccelsa. Nella vittoria perugina le due note positive sono state Beligni e Arduini, autori rispettivamente di 18 e 14 punti. La prima giornata vedrà l’MBA di scena in casa contro Falconara alle ore 18 di domani.

Tante amichevoli anche per la Pallacanestro Urbania, contro Bramante e Taurus Jesi oltre a quella contro la Bartoli Mechanics. Coach Donati si è detto soddisfatto: "Considerando le assenze di Pentucci, Diana e Lulaj abbiamo comunque disputato un buon allenamento contro la Taurus - ha detto al termine della gara persa di un punto, 54-53, contro Jesi -. Il nostro gioco non è ancora fluido e certi meccanismi richiedono tempo perché vengano assimilati da tutti. Ma abbiamo grandi margini di miglioramento". La giovane formazione durantina esordirà in trasferta a Porto Sant’Elpidio, anch’essa domani alle ore 18.

Leonardo Selvatici