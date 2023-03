Oggi il prefetto Emanuela Greco sarà a Pergola per la cerimonia del Risorgimento

Su iniziativa del comitato provinciale dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e del Ministero della Cultura, oggi pomeriggio Pergola ospiterà una tappa del ciclo di incontri dal titolo ‘Storici e storie risorgimentali nei borghi delle Marche’. L’appuntamento è per le 17,30 alla sala consiliare del palazzo comunale, in corso Matteotti, alla presenza del prefetto Emanuela Greco (foto) e del sindaco Simona Guidarelli. Dopo i saluti istituzionali, prenderà la parola il ricercatore di storia contemporanea Pierangelo Gentile, che sarà autore dell’intervento ‘Quel 17 marzo 1861… Camillo Cavour, Lorenzo Valerio e l’Unità d’Italia’.

A seguire, ci sarà l’intervento dello storico, nonché direttore del comitato di Pesaro Urbino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Stefano Orazi, che parlerà de ‘I giovani e il Risorgimento’.

Quella di Pergola, come sede di tale, importante, convegno celebrativo non è certo una scelta casuale, ma deriva dal ruolo estremamente significativo che la città dell’alta Valcesano recitò nel processo che portò all’indipendenza e all’unità d’Italia. Pergola, infatti, è stata insignita con la medaglia d’oro per essere stata, l’8 settembre del 1860, la prima città delle Marche ad insorgere contro il potere temporale dello Stato Pntificio e nel 2011 ha anche ospitato le celebrazioni provinciali dedicate al 150esimo anniversario del Risorgimento.

s.fr.