Oggi il rally di S.Marino spettacolo tra Lunano Macerata, Peglio e Urbino

Anche quest’anno i tanti appassionati potranno assistere ed emozionarsi per il passaggio nel nostro entroterra del San Marino Rally, giunto alla 51^edizione e che toccherà i territori di Lunano, Macerata Feltria, Peglio e Urbino. Un percorso su terra, tra San Marino e la nostra provincia per un totale di 321,37 km, con 74,44 km di prove speciali. Il passaggio delle auto da rally toccherà Lunano- Macerata Feltria "Castello-Lupaiolo- Ca Londio- Serra di Piastra. La prova speciale riguarderà l’intera giornata di oggi (sabato) e prevede a Lunano tre appuntamenti con partenza da via del Castello Civico 9 di Lunano nei seguenti orari: 10,39- 15,26 e 18,03. "Al fine di portare un maggior numero di appassionati - spiega il sindaco Dini - si è concordata con gli organizzatori un’area di sosta dei concorrenti chiamata riordino (alle ore 9,45 e 16,11) che verrà realizzata in Piazza della Libertà e in una parte di Corso Roma. Sicuri che la cittadinanza e gli esercizi commerciali sapranno accogliere al meglio i tanti appassionati che visiteranno il nostro paese auguro a tutti un buon divertimento".

am.pi.