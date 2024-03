Oggi il rientro dei pazienti a Pergola. Riparte anche l’attività chirurgica

di Sandro Franceschetti

Entro oggi saranno riportati all’ospedale di Pergola tutti i 32 degenti evacuati nella notte tra sabato e domenica dal ‘Santi Carlo e Donnino’ e poi trasferiti al nosocomio di Urbino. Lo evidenzia una nota dell’Ast, che precisa: "A seguito delle verifiche e delle prove tecniche effettuate nella giornata di oggi (ieri, ndr) l’ospedale di Pergola può tornare alla normalità". Al riguardo il direttore sanitario Edoardo Berselli, evidenzia: "Stiamo procedendo con l’organizzazione dei trasporti programmati per trasferire i pazienti che nella notte tra il 16 e il 17 marzo sono giunti all’ospedale di Urbino. Ringrazio tutti gli operatori sanitari, i servizi tecnici e amministrativi che si sono mobilitati al fine di risolvere il guasto e mettere contemporaneamente in sicurezza i pazienti per la continuità delle cure. Un lavoro sinergico tra tutti gli attori e le istituzioni coinvolte". Dopodiché la notizia più importante: "Da mercoledì le attività di degenza e di ricovero programmato riprenderanno regolarmente, con un’organizzazione capace di recuperare anche le attività che sono state sospese a causa del guasto".

Dalle precisazioni di Borselli, dunque, si evince il ritorno alla piena normalità per la giornata di domani, ma già da oggi riprenderà l’attività del reparto di chirurgia gestito dal primario Francesco Gammarota insieme alla sua équipe composta tra gli altri dal dottor Felice Nigro. Al riguardo, la sindaca Simona Guidarelli, che ha seguito ogni istante dell’emergenza venutasi a creare al nosocomio pergolese durante la fase dell’evacuazione (tra le 23 di sabato e le 4 della domenica, ndr), ora precisa: "La cosa più importante è che questa situazione di emergenza si stia risolvendo senza che si siano verificate serie conseguenze per i degenti trasferiti temporaneamente a Urbino, in particolare per le persone più attempate e con maggiori fragilità".

Nella giornata di ieri sono state confermate sia la riparazione della centrale elettronica, sia del sistema di emergenza, la cui avaria ha determinato nella notte tra sabato e domenica scorsi l’attivazione della procedura di alert. "Da domani (oggi, ndr) – puntualizza la sindaca Guidarelli – i servizi del nostro ospedale torneranno a essere a pieno regime, in modo da garantire la massima salvaguardia dei diritti alla salute della gente della Valcesano e che fa riferimento al nostro presidio".