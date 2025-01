Oggi il saluto alla piccola Daphne. Una "farfalla" è volata in cielo

Si staglia all’orizzonte il sorriso di Daphne, che si affaccia con innocenza e gioiosa spontaneità all’ingresso del viale del cimitero di Candelara, nel manifesto funebre che ne annuncia il volo in cielo con un messaggio toccante a sua firma e dal titolo "Ciao principessa Daphne": "Quando lei si trasformò in farfalla, i bruchi non parlarono della sua bellezza, ma delle sue stranezze. Loro volevano che lei tornasse ciò che era sempre stata. Ma lei aveva le ali". Sotto, i nomi dei suoi cari: mamma, papà, Diletta, Martina, Pamela con Amedeo, Carlos e tutta la sua grande famiglia. Il cartello introduce il viale alberato, vuoto e silenzioso che porta in fondo al camposanto dove riposano il fratello Nicholas e don Nicola, abate storico della altrettanto storica Pieve, il cui sorriso ricorda quello della bimba di nove anni scomparsa lunedì e di cui alle 15 di oggi ci sarà il funerale. Ma definirlo tale, è improprio. Perché qui a Candelara l’aria è dolce e quel volto sorridente di Daphne, sul manifesto, sembra dirci non di un addio, ma di un docile, anzi dolcissimo saluto che invita ad andare oltre alle apparenze, al tempo e alle circostanze, per leggere bene quello che c’è dietro quello sguardo: una vitalità contagiosa, un desiderio di comunicare serenità d’animo mista a frizzante allegria che tutto fa più lieto e leggero. Daphne, è vero, se n’è momentaneamente andata, ma ha lasciato a tutti questa bellissima eredità morale e umorale, oltre a un paio di inviti che la famiglia ha fatto propri e rivolge a tutti coloro vorranno continuare l’opera della bimba. In che modo? Donando, ad esempio, il cinque per mille attraverso il conto corrente con Iban IT16D0899513301000000217344 per sostenere l’associazione "Daphne & co" nata per volere della famiglia per aiutare i bambini e le bambine che soffrono di malattie rare: "Un modo – spiega la mamma di Daphne Michela – per sostenerli sia nell’acquisto di farmaci che a volte costano, che nelle difficoltà logistioche o deambulatorie". Si può anche versare una offerta alla famiglia per aiutarla, attraverso il conto corrente intestato mproprio a Daphne Carloni (IT53R09995133010000002037189). Perché, come ricorda ancora la mamma Michela, "mia figlia è questo, è amore". Un po’ come la colonna di cemento laterale su cui si appoggia la vecchia Pieve: oggi sarà Daphne, con la sua forza, a sostenere tutti nell’addio, anzi, nell’arrivederci.

d. e.