Oggi il Sigillo d’Ateneo a Moratti "Aperto ad aspetti umani ed etici"

La consegna del Sigillo d’Ateneo a Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si sposta dall’Aula magna del Rettorato a quella di Palazzo Battiferri, in via Saffi, 42. Le richieste per partecipare hanno indotto l’Università allo spostamento in un luogo più capiente. Il rito si svolgerà dalle 11,30 e sarà visibile anche su www.uniurb.itlive. "Dotato di geniali intuizioni, aperto ai sentieri dell’innovazione tecnologica e attento agli aspetti più propriamente umani ed etici – si legge nella motivazione del conferimento – ha saputo concretizzare anche la sua passione per lo sport, rilevando nel 1995 l’Internazionale di Milano. Un ruolo che si è accompagnato al progetto Inter Campus (premiato anche dall’Onu), che opera anche oggi come strumento educativo e sociale in ben 30 Paesi nel mondo unito alle tante iniziative benefiche portate avanti con il fondatore di Emergency, il compianto Gino Strada".