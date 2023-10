Oggi il sindaco Seri vola in Polonia e da lì a Kiev

Il sindaco Massimo Seri andrà a Kiev, in Ucraina, per promuovere la pace e dare solidarietà al popolo ucraino ormai in guerra dal febbraio 2022. Il primo cittadino sarà nella capitale nelle giornate di domani e domenica 15 ottobre dove interverrà in rappresentanza dell’Anci Marche e del Forum delle città dell’Adriatico e dello Ionio.

Questa mattina partenza dall’aeroporto di Ciampino con destinazione Cracovia, nella città di Papa Wojtyla. Qui incontrerà il segretario particolare del pontefice polacco, il cardinale Stanislaw Dziwisz. "Dopo la tappa in Polonia – spiega il sindaco Seri – raggiungeremo in pullman il confine ucraino che, per motivi di sicurezza, attraverseremo a piedi. Poi di nuovo in autobus verso Kiev".

Nella capitale ucraina il primo cittadino rimarrà due giorni, insieme ad altri amministratori locali, parlamentari e rappresentanti di associazioni. Sarà l’occasione per rinnovare la solidarietà delle città italiane e in particolare di quelle marchigiane agli ucraini. Solidarietà dimostrata ampiamente lo scorso anno, quando i marchigiani si sono mobilitati per accogliere donne e bambini in fuga dal paese in guerra. C’è perfino chi si è fatto chilometri di strada per portare in salvo, in Italia, le famiglie ucraine come aveva fatto Anastasiia, la giovane ucraina sfuggita alla guerra e arrivata a Fano per ricostruirsi un avvenire. Invece, nel novembre 2022, la furia omicida del marito non le ha lasciato scampo.