Oggi il trofeo “Antonio Meloni“ per gli ufficiali in congedo

Si terrà oggi la gara addestrativa del 2° Trofeo “Antonio Meloni”, Memorial, al poligono di Tiro a Segno Nazionale di Pesaro. Gli ufficiali in congedo della sezione Unuci Pesaro-Urbino si confronteranno in una gara di tiro pluriarma. Parteciperanno le rappresentative delle sezioni omologhe di Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio che le rappresentative delle Forze Armate e dell’Ordine della città. Dopo l’alzabandiera con l’inno d’Italia, alle 9 il saluto di benvenuto del presidente generale Luigi Caldarola. La gara è suddivisa per categorie: Unuci Pesaro-Urbino, Unuci ospiti e Forze Armate e dell’Ordine. Al termine i primi tre classificati per ogni categoria si contenderanno con un’ulteriore gara di spareggio il titolo di 1° classificato assoluto aggiudicandosi il 2° Trofeo colonnello Antonio Meloni Memorial. La giornata “al Campo” è un momento per incontrare vecchi e nuovi commilitoni, per rinsaldare i vincoli di amicizia e di spirito di Corpo. Il pranzo che segue è preparato dagli intraprendenti Ufficiali della sezione Unuci ospitante. Il colonnello Meloni durante il suo mandato (1999-2008), si è prodigato moltissimo per dare vitalità e prestigio al sodalizio. Gli organizzatori ringraziano la direzione della Benelli Armi di Urbino per la sensibilità ed interesse all’evento.