Oggi in duomo l’addio a Emilio Pietrelli: "La sua testimonianza resterà"

Si svolgeranno oggi alle 15 in cattedrale i funerali di Emilio Pietrelli, il direttore della Caritas diocesana deceduto l’altroieri dopo una malattia contro la quale ha lottato con fede e coraggio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutta la comunità pesarese. Quella dei Pietrelli è una famiglia nota a Candelara, il fratello Piergiorgio è il direttore artistico di "Candele a Candelara", il gemello Gino è il presidente della Banda di Candelara, mentre la sorella Rita abita a Pantano in via Campo Sportivo. Senza dimenticare che la mamma dei quattro fratelli Pietrelli era la sorella di monsignor Nicola Alegi, storico parroco alla Pieve di Santo Stefano di Candelara: una figura indelebile tra gli abitanti di Candelara non solo per lo zelo pastorale nella sua missione di parroco, ma soprattutto per le iniziative a favore dei giovani nell’aiutarli ad apprendere un mestiere attraverso la creazione di una scuola di falegnami per i ragazzi, e per le ragazze il sostegno alla scuola di tessitura e cucito gestita dal Pio Sodalizio delle Artigiane Cristiane. Inoltre Emilio ricopriva l’incarico di presidente della Fondazione Caritas Pesaro dal 2016 ed era anche una colonna della Pro Loco di Candelara. Ordinato diacono nel 2011 ha vissuto con grande dedizione e generosità il suo servizio nella Chiesa, con una particolare attenzione ai più fragili attraverso il ruolo di direttore della Caritas diocesana. "La sua straordinaria delicatezza, il suo sguardo attento a ogni persona, la sua passione per la giustizia, il suo impegno generoso per promuovere la Comunità sono i doni che abbiamo ricevuto e che custodiamo come tesoro prezioso", il saluto dei colleghi della Caritas.

"Siamo certi – scrive l’arcivescovo Sandro Salvucci – che come servo buono e fedele è entrato nella gioia del suo Signore. La testimonianza di fede e di carità di Emilio nella malattia, in particolare in questi ultimi giorni, è un autentico annuncio pasquale". Anche la Proloco di Candelara ha espresso le condoglianze alla famiglia Pietrelli, la moglie Nadia e i figli, "per la scomparsa del loro caro Emilio, una persona che rimarrà nei nostri cuori perché sempre disponibile, serena e vicina alla persone in difficoltà. Ciao Emilio".

Luigi Diotalevi