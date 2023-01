Oggi in Duomo l’addio a Piattella Bertini: "La sua pittura era poesia"

Oscar Piattella era ed è uno degli ultimi anelli di una epopea marcata da una grande effervescenza culturale che ha caratterizzato la città nel dopoguerra. Dalla bottega di Della Chiara, in via Rossini, dove Piattella ha esposto i suoi primi dipinti. Quelle vetrine davanti allo Sperimentale che hanno anche accolto i primi lavori di Arnaldo e Giò Pomodoro, i gioielli e le spille. Ed in ricordo e sulla scorta di un rapporto durato negli anni, punteggiato di discussioni sull’arte, sulla vita e sulla filosofia, arriva questo ricordo di Renato Bertini, 83 anni, che ha conosciuto e trascorso anni accanto a Piattella e Nanni Valentini benchè fossero un po’ più grandi di Bertini. Un rapporto comunque che è andato avanti nel tempo "tanto che ci siamo sentiti anche qualche settimana fa al telefono", dice Renato Bertini, che fra l’altro ha realizzato recentemente un ritratto di Piattella. In questo scritto Bertini così ricorda l’amico: "Alla grave perdita del grande artista e amico Oscar Piattella, non posso che esprimere l’immediato senso di vuoto, di mancanza, di interrruzione di un dialogo durato una vita sull’arte e sulle tante domande filosofiche che lui poneva".

"Di tutto il suo prolificissimo percorso – prosegue Bertini – dei tanti periodi, anche diversi tra loro, ma sempre permeati di poesia. Perché lui la poesia l’aveva nel Dna. L’ultimo percorso, ancora inedito e quindi sconosciuto, porta con sè un messaggio che attraverso l’impoverimento materico delle più raffinate soluzioni pittoriche da lui così magistralmente ottenute, si pone una pura immagine della natura. I collage di foglie... forse raccolte alle pendici del suo Catria, a Cantiano. Siamo rimasti nel momento in cui mi promise una sua ‘foglia’. Non ho potuto riceverla ma il contenuto rimarrà per me prezioso. Grazie Oscar per la foglia non ricevuta e per la nostra grande amicizia". Oscar, aggiunge Bertini parlando del suo amico e del suo percorso artistico, "passava da una purezza formale ad un esuberanza barocca, fino alla poesia di una foglia".

Tra i grandi amici di Oscar Piattella anche lo scultore Giuliano Vangi che assieme a Nanni Valentini avevano un rito che ripeteva tutti gli anni dopo Natale. Si vedevano a casa di Vangi e da lì iniziavano una lunga passeggiata lungo la battigia. E di questa epopea cittadina la scomparsa di Oscar Piattella perde uno dei suoi grandi protagonisti.

Un ricordo di questo artista arriva anche da Rosetta Fulvi, Articolo Uno : "E’ il caso di considerare la ricerca e il lavoro artistico che il maestro ha portato avanti e sviluppato per più di settanta anni. E nel trascorrere dei vari stadi della sua ricerca che ha preso corpo la sua identità artistica e di pittore, il suo alto contributo all’arte della nostra Regione. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia". Vale la pena di ricordare un episodio dopo una serata con amici pesaresi, tutti infilati dentro un pullmino. Arrivati davanti alla sua abitazione a Cantiano Piattella scese e disse: "Il genio va a dormire".

m.g.