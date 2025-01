Oggi incontro con gli amministratori. Domani ‘tour’ notturno

La protesta dei trattori non si ferma. Oggi, alle ore 10, al presidio che gli agricoltori della nostra provincia hanno organizzato vicino all’ingresso dell’autostrada, si terrà un incontro e confronto con gli amministratori locali. Domani invece è in programma un corteo in notturna: in partenza dalla sede del presidio, alle ore 20, i trattori attraverseranno in marcia le strade di Pesaro. "A questo corteo – dice Gabriele Rossi, portavoce del comitato Orgoglio Agricolo – invitiamo anche tutti i cittadini ad unirsi, perché la protesta riguarda tutti noi. Abbiamo voluto organizzarlo la sera proprio per evitare di creare problemi al traffico nelle ore di punta e creare disagi alla cittadinanza". Venerdì un nuovo corteo, questa volta come quello che si è tenuto ieri mattina, seguendo il percorso di strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e ritorno in strada Case Bruciate. La partenza è fissata nel primo pomeriggio, alle ore 14. Sabato mattina invece, poco meno di una decina di trattori arriveranno in piazza del Popolo per un presidio simbolico e per un incontro col Prefetto. In quell’occasione il Comitato consegnerà al Prefetto un documento con tutte le ragioni della protesta.