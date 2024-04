Oggi inizia l’avventura di Stellone. Ecco come può cambiare la Vis

Comincia oggi, di fatto, con il primo allenamento in biancorosso (ore 15) l’avventura di Roberto Stellone sulla panchina della Vis. Per il tecnico romano è l’ottava piazza nella carriera, dopo Frosinone (stupenda cavalcata dalla C alla A, prima ancora lo scudetto Berretti), Bari, Palermo, Ascoli, Arezzo, Reggina e Benevento. Esperienze, le ultime, decisamente meno fortunate della prima. Bilancio: due promozioni, una finale playoff di B, due retrocessioni, 6 subentri e 4 fra esoneri e dimissioni. Un allenatore di nome ma in cerca di rilancio. Che ha accettato la scommessa Vis, dopo aver rifiutato il Pescara, grazie anche a un sostanzioso contratto di due anni e mezzo. Il mister romano (fosse stato in vita Becchetti, sarebbe stato il primo a salutarlo), 245 panchine fra A, B e C, premio Panchina d’oro (in C) e Panchina d’argento (in B) a Frosinone, avrà al seguito due uomini di fiducia: Andrea Gennari come allenatore in seconda (anch’egli romano, licenza B Uefa), che lo ha seguito nelle precedenti esperienze e Carmelo Merenda come match analist.

Curiosamente, a Stellone si richiede la stessa impresa un anno fa toccata a Simone Banchieri: salvare la squadra in poche giornate. Il tecnico torinese aveva ereditato da Brevi una Vis a 33 punti (come oggi) dopo 35 giornate, e l’aveva condotta in porto grazie a due vittorie nelle ultime tre e grazie alla penalizzazione dell’Imolese che aveva scongiurato i playout. Stellone avrà 4 gare a disposizione ma per la salvezza diretta dovrà conquistare almeno 9 punti. Compito proibitivo. In alternativa, dovrà conquistare una posizione playout quantomeno vantaggiosa, lasciandosi alle spalle un’altra squadra oltre a Olbia e Fermana.

In questi 5 giorni che separano la Vis dal derby di Rimini (domenica ore 20,45) Stellone dovrà lavorare principalmente sulla testa dei giocatori, instillando anche la voglia di riscatto dopo l’umiliante 5-1 della scorsa stagione, e per quanto possibile dare alla squadra un gioco più propositivo. Non l’aggressività, che non è mai mancata, ma una spinta in avanti frutto di un pensiero comune e di movimenti coordinati. Delle 20 squadre del lotto, Pesaro è forse l’unica rimasta a proporre un calcio fatto di adattamento alle caratteristiche dell’avversario più che improntato a strategie proprie. Questo anche per limiti strutturali: povertà di palleggio, carenze sugli esterni, mancanza di profondità. Ma tenendo comunque presente che l’organico non è certo dei peggiori.

Modulo. In carriera, Stellone ha proposto prevalentemente il 4-4-2, che gli ha dato grandi soddisfazioni a Frosinone, alternandolo con altri sistemi (4-2-3-1, 4-3-3) ma sempre con la difesa a 4 di base. Zona mista sulle palle inattive, allenamenti situazionali (ad esempio 4 difensori contro 8 avversari), orari in base a quelli della gara successiva. Niente fuorigioco esasperato, ma "di regola dobbiamo essere bravi a difendere senza arretrare di 50 metri", ha detto in una precedente intervista. Quanto alla costruzione, "ne voglio 5 che attaccano e 5 pronti a difendere". Infine: "A me piace giocare con due ali classiche". E qui dovrà lavorare d’impegno e fantasia.