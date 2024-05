Oggi Jacopo Fo racconta l’arte di far ridere

Oggi pomeriggio a Pesaro l’ospite di ‘Incontri capitali’ sarà Jacopo Fo che proporrà al pubblico la sua lectio magistralis dal titolo "La scienza dei giullari" (Palazzo Gradari, ore 17.30). Un intervento su quella che è un’azione tanto comune e, almeno in apparenza, naturale, quanto unica e ricca di implicazioni: la capacità di ridere che, rifletterà Fo, hanno solo gli esseri umani. Perché nessun animale sperimenta il ‘fou rire’ il riso irrefrenabile, che ti fa perdere il controllo del corpo. Una sacralità sovvertitrice, quella della risata, della quale, secondo l’autore, la cultura moderna ha perduto il senso e che consegna alla comicità la prerogativa di rovesciare certezze e preconcetti e di far emergere la nostra parte emotiva e irrazionale. Ridiamo quando siamo di fronte a concetti che la nostra razionalità non riesce a decifrare e, quindi, forse è proprio esplorando le chiavi della risata che potremmo scoprire rapporti inaspettati tra queste e i grandi misteri della fisica.

Scrittore, attore, regista e fumettista oltre che pittore e blogger, Fo ha lanciato nel 1981 il progetto della Libera Università di Alcatraz che vide anche la partecipazione dei genitori Franca Rame e Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura nel 1997. E’ impegnato in battaglie civili, soprattutto nei settori dell’ecologia, risparmio energetico e solidarietà sociale.

Il prossimo appuntamento di ‘Incontri capitali’ sarà venerdì 7 giugno con Matteo Righetto che presenta il suo libro ‘Il sentiero selvatico’ (Feltrinelli) in dialogo con il giornalista Giorgio Guidelli. L’evento è realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Pesaro (ore 18.30 - Sala del Consiglio Comunale di Pesaro).