Oggi la partita del ‘Cuore’ con Giordano, Giannini e Righetti

Oggi alle 15 si gioca al Comunale Mancioli la partita del ‘Cuore’ amichevole di calcio per beneficenza a favore di Elia e Friend bambini affetti da malattie genetiche rare e incurabili. Ad accogliere l‘invito per questo pomeriggio di sport e solidarietà alcuni ex campioni delle varie discipline olimpiche, mondiali ed europei di vari sport. Tra questi, nomi del calibro di Roberto Cammarelle, medaglia d’oro di pugilato a Pechino 2008, Carlo Molfetta, medaglia d’oro di taekwondo a Londra 2012, Luigi Mastrangelo, pallavolista medaglia d’argento a Sidney 2000 e di bronzo a Londra 2012, Stefano Maniscalco, 2 volte campione del mondo di karate, e poi ex calciatori di serie A come Giuseppe Giannini, Bruno Giordano e Ubaldo Righetti. Questi e altri ex campioni scenderanno in campo con la maglia della N.i.c.o. Nazionale Italiana Calcio Olimpionici mentre dall’altra parte saranno schierate le ‘vecchie’ glorie sportive della Viridissima Apecchio. L’evento fortemente voluto dall’apecchiese Veronica Sansuini ha visto la fattiva partecipazione di Daniele Mancioli e Alessandra Pazzaglia oltre altri dirigenti della Viridissima. L’ingresso alla partita sarà ad offerta. Ieri alcuni degli ex olimpionici hanno incontrato gli studenti per parlare sul tema: "No al Bullismo". Hanno dato il patrocinio alla manifestazione il Comune di Apecchio, la Regione Marche e l’Unione Montana e altri.

am.pi.