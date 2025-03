Oggi la surroga dei tre consiglieri

Oggi alle ore 17 la sala Serpieri al Collegio Raffaello ospiterà un’assise comunale con pochi ma significativi punti all’ordine del giorno. In apertura subito la surroga dei tre consiglieri dimissionari: al posto di Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi, dovrebbero entrare Lorenzo Lorenzoni, Claudio Ovarelli e Giulia Serafini, decretando l’uscita di scena definitiva del gruppo RinasciMenti e l’ingrossamento delle file di Liberi per Cambiare. Segue una comunicazione del sindaco, probabilmente inerente la ripresa delle attività dell’amministrazione. Oltre alle interrogazioni e mozioni che la minoranza potrebbe portare, sono previsti altri due punti: la ratifica di una variazione al bilancio di previsione e una discussione sul Bike Park vicino all’area dell’Aquilone: si deciderà l’affidamento in concessione dei servizi di gestione dell’impianto, l’approvazione del nome Bike Park Cesane e il regolamento di fruizione per gli utenti.

g. v.