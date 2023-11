Oggi l’addio a Lorenzo Candeloro

Si volgeranno questa mattina i funerali di Lorenzo Candeloro (66 anni) di Frontone deceduto nel tragico incidente lungo la strada Cagli- Pergola nel pomeriggio di mercoledì. Il Candeloro originario dell’Abruzzo, pensionato, era molto conosciuto per aver gestito un bar davanti al Liceo Scientifico di Pergola per diversi anni. Trasferitosi poi a Frontone, era amico, stimato e benvoluto da tutti. I funerali si svolgeranno alle ore 10 partendo dall’ospedale di Cagli per poi raggiungere la chiesa parrocchiale di Frontone e dopo le esequie sarà tumulato nel locale cimitero. Il Candeloro lascia la moglie Franca, due figlie Benedetta e Nicoletta, la sorella Antonella e altri parenti e gli amici.