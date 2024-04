Oggi l’addio a Simone Capoccia. Il funerale nella sua Pianello

Si svolgeranno oggi i funerali Simone Capoccia (44 anni) morto il 2 aprile a seguito di un incidente stradale. Il feretro partirà alle ore 14 dall’ospedale di Cagli per il Parco dell’Amicizia di Pianello dove sarà celebrato il rito funebre. In caso di maltempo la funzione si svolgerà nella chiesa locale. Simone viveva nella piccola frazione di Pianello, amante della cerca di tartufi, non disdegnava di regalarli agli amici e alle famiglie del posto, con sé portava sempre un cane (ne aveva tre) e anche la notte del tragico incidente ne aveva a bordo della propria auto uno, uscito illeso dallo schianto. Simone ha lasciato la mamma, la sorella, diversi parenti e tanti amici che non vorranno far mancare oggi la loro presenza.