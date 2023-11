Oggi l’addio al dottor. Cecconi

Si svolgeranno questo pomeriggio (ore 15.30) in Duomo i funerali di Massimo Cecconi, stimato e amato medico di medicina generale di Fano. Se n’è andato all’improvviso all’età di 63 anni, lasciando sotto choc parenti e amici. E tra gli amici si annoverano anche le migliaia di fanesi che erano stati suoi pazienti, dagli esordi della sua carriera come medico, quando giovane neo laureato sostituiva al Poderino il dottor Pambieri… fino ai giorni nostri. Nel suo ambulatorio di via Negusanti, infatti, si è preso amorevolmente cura delle situazioni di tutti, non solo della salute. Anche per questo è grande il cordoglio che si respira in città da quando si è appreso della sua improvvisa morte.

Ma il volto del dottor Cecconi, marito e padre, era noto a Fano anche per i suoi molteplici interessi: dalla musica che amava al punto da aver fatto in passato anche il dj in una radio locale fino alla storia medioevale di cui era appassionato rievocatore nel gruppo La Pandolfaccia, in cui interpretava il ruolo di Carlo Malatesti, signore di Rimini. Cecconi, che anche per il suo modo di porsi sembrava persino più giovane di quanto non fosse, è deceduto martedì pomeriggio nell’ospedale di Pesaro dove era stato trasportato in seguito ad un’emorragia cerebrale che lo aveva improvvisamente colpito nella notte di domenica scorsa. "Se n’è andata una persona e un medico dal cuore grande" è la frase che si legge più spesso nei messaggi che i fanesi stanno lasciando online per commemorarlo.

Tiziana Petrelli