Oggi l’addio alle vittime. Celebrerà il vescovo

Sarà il vescovo di Fano don Andrea Andreozzi a celebrare, questa mattina alle 10 nella parrocchia della Santa Famiglia del quartiere Fano 2, il funerale dei coniugi Ricci uccisi lunedì scorso. Il vescovo pronuncerà l’omelia e porterà anche la solidarietà di tutta la città di Fano. Al suo fianco, durante la celebrazione, ci sarà il parroco della chiesa don Vincenzo Solazzi che conosce la famiglia da 40 anni e che pochi giorni prima della tragedia aveva incontrato la mamma di Luca Ricci, come faceva spesso.

"Ero al corrente dei problemi economici che stava attraversando la famiglia – commenta il parroco -. Il nostro ultimo incontro risale a pochi giorni prima rispetto alla tragedia. Ho detto a Luisa di farsi coraggio e di affrontare la vita con speranza. Chissà se aveva qualcosa nel cuore che voleva dirmi. Questo nostro ultimo incontro, umanamente, mi ha molto toccato".

E lo stesso parroco, la mattina della tragedia, non appena saputo ciò che era accaduto, ha voluto subito testimoniare la propria vicinanza alle vittime. E’ rimasto attonito di fronte all’abitazione dei coniugi in cui erano in corso i rilievi della polizia e ha cercato di confortare i propri parrocchiani che, ancora increduli, erano intorno all’abitazione di via Fanella.

a.m.