Oggi l’incontro . Intesa-Ateneo

Intesa Sanpaolo oggi incontrerà gli studenti e le studentesse dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con il programma Build Your Future, realizzato dal gruppo in collaborazione con scuole e università per coinvolgere circa 10.000 studenti di tutta Italia e ispirarli sui grandi processi trasformativi dell’economia e della società come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la blue economy, la space economy, le life science e altri. L’obiettivo è approfondire la conoscenza di alcune competenze chiave per la crescita formativa e personale, tra cui le competenze trasversali, e promuovere nelle giovani generazioni una maggiore consapevolezza del contesto in rapida e continua trasformazione. L’appuntamento è stato organizzato con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: si alterneranno esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startup con i quali verrà approfondito anche il ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza nella loro esperienza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso. Tra questi il rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Giorgio Calcagnini e la prorettrice alla Sostenibilità e valorizzazione delle differenze Elena Viganò, ma anche Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico, Veronica Civiero, digital entrepreneur e founder di Value & Care ed Elia Bombardelli, docente di matematica e fisica e content creator.