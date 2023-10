Oggi l’interrogatorio. Babbini davanti al gip. Il difensore: "Servirà la perizia psichiatrica"

Simone Babbini verrà interrogato oggi in tribunale a Urbino, se accetterà di parlare. Il che è difficile. E’ più probabile che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Il 37enne di Fermignano, di professione bidello a tempo determinato, arrestato lunedì scorso dopo aver aggredito Matteo Bastianelli, risponde di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Ha aggredito il direttore del Conad, che nemmeno conosceva, in tre modi diversi: investendolo con l’auto, colpendolo con un martello e cercando di buttarlo nel fiume Metauro. Che sia tentato omicidio o altro lo stabilirà il giudizio. Quando la vittima lo supplicava di non ucciderlo "perché ho due figli piccoli", Babbini ha risposto: "Anch’io ho i figli piccoli" come se fosse un argomento pari. E’ un padre che vive separato dalla madre dei suoi bambini ma che fino a lunedì scorso non aveva mai alzato le mani sulle persone o si era reso responsabile di fatti gravi. Litigi sì, molti, anche con la famiglia, ma senza eccessi. Qualcosa poi ha scatenato la sua furia.

Dice l’avvocato Salvatore Asole nominato difensore da Babbini: "L’ho incontrato in carcere, è dispiaciuto e non lo rifarebbe di certo. Credo che sia ipotizzabile la necessità di una perizia psichiatrica per capire perché in quel momento dell’aggressione Babbini non abbia percepito ciò che stava facendo. Prendiamo atto del capo di imputazione ipotizzato ma va tutto dimostrato che il mio assistito avesse un intento omicidiario. Rispetto assoluto per la persona offesa, che conosco da anni, ha subito un’aggressione inaudita, e preciso che la mia difesa è squisitamente tecnica. Ma credo che l’imputazione sia abnorme e vada approfondito l’elemento soggettivo, cioè che cosa abbia spinto Babbini ad avere quella reazione. Confido che venga ricostruito con estrema puntigliosità tutto quello che è accaduto quella mattina vicino al ponte di Fermignano". Che è riassumibile così: alle 6.15 di lunedì scorso, Babbini transita con la sua Ford Focus sulla circonvallazione di Fermignano diretto a Urbino per il suo primo giorno di lavoro da bidello alla Volponi. Arrivato al semaforo all’altezza della cascata del Metauro, sfreccia mentre Matteo Bastianelli è fermo al semaforo in attesa di attraversare la strada sulle strisce. Al passaggio veloce della Focus, Matteo alza le mani dicendo di andare più piano. Questo gesto, che Babbini vede con la coda dell’occhio, lo induce a frenare di colpo, fare marcia indietro cercando di investire Bastianelli fino ad urtarlo. Ci riprova una seconda volta, e lo getta a terra, ma spacca una gomma dell’auto. Poi esce dalla vettura armato di martello (in auto aveva anche un coltello). Insegue Bastianelli che, ferito, cerca riparo dietro al guard rail della strada che dà sul fiume. Babbini lo colpisce alle spalle con 14 martellate nella schiena, ma poi secondo la ricostruzione degli inquirenti, cerca di gettarlo nel fiume. E’ soltanto grazie all’intervento di un operatore della nettezza urbana che si trovava lì vicino, che Matteo Bastianelli trova rifugio e salvezza. A quel punto, Babbini fugge, abbandona poco dopo l’auto, raggiunge la scuola di Urbino dove faceva il bidello e poi al rientro è stato arrestato.

Intanto Matteo Bastianelli è a casa, con prognosi di 30 giorni. Ieri ci ha scritto questo: "Sì sta andando meglio, anche se le botte si fanno più sentire ora rispetto al primo giorno, ma credo sia normale così. Anche la reazione a livello mentale è tutto sommato buona, spero di tenere questo equilibrio anche nei prossimi giorni. Direi che da questa storia ci sono tre famiglie che assurgono al ruolo di vittime, la mia, quella della madre del mio aggressore, è della ex moglie del mio aggressore. Non giudico nessuno e non ho la più pallida idea di cosa sia passato per la testa al ragazzo che mi ha assalito, so solo che sono felice di essere vivo e spero davvero di mettermi alle spalle il più presto possibile questa bruttissima vicenda. Ho voglia di rituffarmi nella normalità, perché dalla mole di affetto che ho ricevuto in questi giorni penso davvero che la vita sia tanto altro rispetto a quei tre minuti di follia che ho vissuto l’altro giorno. Farò in modo con tutte le mie forze che quei tre minuti non intacchino il mio futuro".