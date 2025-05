Oggi l’ultimo brindisi dei Concerti aperitivo

Ultimo appuntamento con la rassegna I Concerti Aperitivo, a cura della Filarmonica Gioachino Rossini, (Palazzo Gradari, Salone “Pallerini“, oggi ore 11). Sarà l’occasione per mostrare al pubblico una sezione molto importante in orchestra, quella degli ottoni che in formazione di quintetto di due trombe, corno, trombone e tuba, vanta una variegata letteratura originale o adattata. L’Ensemble di Ottoni della FGR è costituito da Gabriele Buffi e Simone Amelli, trombe, Antonio Russo corno, Giovanni Tonti, trombone, e Eros Sabbatani alla tuba. Il quintetto di ottoni in senso moderno è apparso a metà del XX secolo negli Stati Uniti, muovendo i primi passi all’ombra di grandi orchestre come la New York Philharmonic e la Chicago Symphony Orchestra. Formazione molto versatile, il quintetto di ottoni può spaziare dalla musica rinascimentale al contemporaneo, dal dixieland alla musica da film e vanta inoltre un repertorio originale scritto per lo più dalla metà del XIX secolo ad oggi. Il programma prevede pagine che vanno dalle danze rinascimentali ai classici come Pachelbell e Haendel o a celebri pagine dell’operistica ottocentesca di Puccini, Verdi e Rossini, fino al Novecento di Piazzolla, Rota e Morricone. Biglietti 10 euro.