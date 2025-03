Oggi l’ultimo saluto a Ciuffolini. L’omaggio di pazienti e colleghi

Non si spegne l’eco per la scomparsa del dottor Santino Ciuffolini, di cui stamane alle 10 in Duomo si celebrano le esequie. Ieri tante persone si sono recate all’ambulatorio di via Baracca per fare le condoglianze ai colleghi, il che descrive bene anche il rapporto che c’era coi medici dello studio di Loreto. Un collega ci ha scritto da Senigallia: "La nostra conoscenza risale a uno dei primi incontri che l’Oncologia di Pesaro, nata nell‘87, aveva organizzato coi medici di base – scrive il dottor Stefano Luzi Fedeli -. Mi è subito sembrato uno tra i più interessati alla patologia oncologica, quando ancora non era diffusa la cultura del ‘male incurabile’. Da allora sono seguiti contatti interessanti su comuni pazienti oncologici, che mi testimoniavano la sua attenzione. Il rapporto coi suoi pazienti era professionale ma completato da particolare empatia e senso di responsabilità. Durante il periodo della pandemia ci sentivamo spesso e mi colpì il fatto che in serata spesso si sentiva in obbligo di andare a vaccinare chi aveva difficoltà a recarsi in ambulatorio. Dopo il mio pensionamento abbiamo iniziato ad andare a caccia o a pesca insieme. Il suo carattere solare, sempre allegro ed ironico, e la sua amicizia era per me, che ho un carattere introverso, il miglior antidepressivo. Arrivederci Alleato, mi mancherai tanto! Sincere condoglianze alla tua bella famiglia". Un grande interesse di Ciuffolini era appunto il San Bartolo. Partecipava alle iniziative volontarie del parco, dal censimento del capriolo ai laboratori didattici, ed era amministratore del gruppo fb ‘La ginestra del San Bartolo’. Era riuscito a rivitalizzare la tradizione, ormai quasi estinta, della festa dei bambini il 2 maggio, nella memoria del Beato Pietro Gualcerano.

"L’anno scorso – ricorda uno dei proprietari del Cenobio del San Bartolo, il professor Giorgio Aceto -, parlando con Santino ci confessammo reciprocamente che sin dal primo incontro avevamo provato la sensazione di esserci conosciuti da tanto tempo. Mi aveva contattato per chiedere collaborazione nell’organizzare visite al Cenobio. E subito avevamo constatato una sintonia di motivazioni, ottiche, prospettive, intenti. In lui mi ha colpito l’autentica umanità, la spontanea disponibilità, il desiderio di rendersi utile, la riparatività con cui sempre accoglieva e prendeva in carico i pazienti, il religioso amore per la natura".

Elisabetta Ferri