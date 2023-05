Oggi l’ultimo saluto a Tommaso Della Dora

Questa mattina l’ultimo saluto a Tommaso Della Dora, 43 anni, da dicembre 2021 segretario del Pd Fano, morto improvvisamente, venerdì pomeriggio, nella sua abitazione di Sant’Orso. A soccorrerlo per primo il padre che ha poi dato l’allarme, ma l’intervento degli operatori del 118 non è servito a salvargli la vita. I funerali si terranno alle 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti, mentre ci vorranno almeno due mesi per conoscere gli esiti degli accertamenti medici che sono stati effettuati ieri mattina per capire il motivo della morte. Si è ipotizzato un infarto anche se sembra che Tommaso avesse fatto un elettrocardiogramma, dall’esito negativo, una decina di giorni prima.

Intanto ieri pomeriggio in tanti, parenti, amici, colleghi di lavoro, compagni di impegno politico e sportivo si sono ritrovati nella camera mortuaria del Santa Croce con il padre Mario, la madre Elisabetta e i due fratelli, in un clima di forte commozione. La notizia della sua morte ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano. Tommaso era una persona piena di interessi "dallo sport alla fotografia, dalla politica alla passione per la lettura. Era gentile, leale, serio, sempre sorridente e mai sopra le righe". La scomparsa di Tommaso Della Dora, laureato in Comunicazione e nuovi media all’Università di Urbino, educatore sociale, impegnato a sostenere i ragazzi disabili a casa e a scuola, ha scioccato tutti. Era un appassionato di calcio, da giovane aveva fatto l’allenatore e la sua squadra del cuore era il Milan, e amava la fotografia. E proprio attraverso le foto aveva raccontato le zone rosse del terremoto del 2016 di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio stringendo forti rapporti di amicizia con quelle popolazioni che oggi piangono, insieme ai fanesi, la sua morte. Tommaso Della Dora sarà seppellito nel cimitero centrale.

Anna Marchetti