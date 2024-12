Oggi merenda con i giocatori: appuntamento per tutti alle 17.30

Oggi seconda giornata dell’iniziativa "Beretta per lo Sport", frutto della collaborazione tra Vuelle Pesaro e Prosciutto di Carpegna. Dopo l’incontro di ieri allo Spazio Conad, dove i tifosi hanno incontrato King, Maretto e l’Ape Andrea (foto) divertendosi con i canestrini, oggi alle 17.30 è previsto un secondo appuntamento. La proposta è quella di una merenda post-allenamento nella palestra nord della Vitrifrigo Arena. L’ultima mezzora di allenamento, dalle ore 17 in poi, sarà a porte aperte. Un momento aperto a tutti, protagonisti i giocatori biancorossi e i prodotti Beretta, come il panino con prosciutto di Carpegna. Saranno coinvolte le società di minibasket per arricchire l’esperienza dei giovani atleti e delle loro famiglie. Anche in questo caso è prevista la presenza della mascotte della squadra. Chiaramente vivere un pomeriggio del genere dopo una vittoria così bella e convincente sarà ancora più esaltante: l’atmosfera si è finalmente rasserenata in casa Vuelle non solo per i due punti, che danno respiro alla classifica, ma per la qualità del gioco mostrata, sia in attacco che in difesa che fa ben sperare per le prossime partite. Domenica, sempre alle 18, altro match casalingo contro la Reale Mutua Torino allenata dall’ex Matteo Boniciolli.