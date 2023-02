Oggi, nozze di diamante per Iris e Mario Schieti festeggia gli Edera con parenti e amici

Settantacinque anni fa Mario Edera e Iris Duchi di Schieti si sposavano. Grande festa oggi per questa longeva coppia, testimone di un amore di altri tempi, che dal 7 febbraio del 1948 ha deciso di suggellare il proprio amore che ancora oggi è condito da coccole quotidiane. Più che una coppia, una vera e propria testimonianza storica: 93 anni lui e 92 lei, la guerra e il lavoro in campagna, e dal loro amore sono nati tre figli; Guido, Roberto e Valentina che assieme ai consorti Alessandra, Carla e Santo gli hanno donato sei nipoti e quattro pro nipoti. Tanti auguri Mario e Iris per questa bella storia da parte dei vostri cari e della redazione di Pesaro de il Resto del Carlino.

fra. pier.