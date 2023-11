Oggi passeggiata lungo il Foglia per il nuovo sentiero

Per oggi dalle ore 9, il Circolo Laudato Sì e il quartiere Colli e Castelli di Pesaro hanno organizzato una passeggiata per inaugurare il sentiero “Laudato sì del fiume Foglia“. il ritrovo, per quanti vorranno partecipare, sarà a Ponte vecchio di porta Rimini, all’inizio della bicipolitana a Pesaro. La passeggiata - come si legge dalla locandina promozionale - continuerà fino al Rossini center per poi tornare a Ponte vecchio. All’iniziativa, gratuita e di libero accesso, intereverranno l’arcivescovo Sandro Salvucci, il sindaco di Pesaro, Mateto Ricci e gli assessori Maria Rosa Conti ed Enzo Belloni. In caso di maltempo l’evento è rimandato. Il nome richiama all’enciclica “Laudato sì“ del 2015 e Laudate Deum di ottobre 2023 per ricordare Papa Francesco e il Cantico delle creature di San Francesco.