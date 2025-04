Oggi "Pompieropoli": così lavorano i vigili

E’ la mattina di ‘Pompieropoli’ a San Costanzo. Oggi dalle 9 alle 12, nel piazzale antistante alla scuola primaria ‘Federica Frattesi’ si terrà una manifestazione per spiegare agli alunni come si svolge l’impegnativo e fondamentale lavoro dei vigili del fuoco e quali sono le buone pratiche da mettere in atto a tutela della sicurezza personale, pubblica e dell’ambiente. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è organizzato dal pompiere in pensione Francesco Fornaciari, il quale per questa bella e utile esperienza ha coinvolto un modulo dei Vigili del Fuoco di Ancona con le loro attrezzature.