Oggi la raccolta fondi per Roberto Enrique, morto a 25 anni travolto da un’auto

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Una “pollada” per aiutare Roberto Enrique a tornare a casa. È in corso in queste ore, in via Santa Maria delle Fabbrecce 17, nel circolo che affaccia nei Giardini di Santa Maria, la raccolta fondi organizzata dalla comunità peruviana di Pesaro per sostenere il rimpatrio della salma di Roberto Enrique Villanueva Torres, 25 anni, morto sabato scorso dopo essere stato travolto da un’auto lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate.

Un momento di grande partecipazione, a cui ha preso parte anche il sindaco Andrea Biancani, che ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità. La tragedia era avvenuta poco dopo le 20. Roberto Enrique stava attraversando la carreggiata, all’altezza del civico 66, quando è sopraggiunta una vettura diretta verso Cattolica. L’impatto è stato violento, e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Per ore, nessuno ha saputo dire chi fosse. Non aveva documenti con sé e solo più tardi, grazie agli accertamenti e al passaparola tra connazionali, la vittima è stata identificata. Da quel momento, la comunità peruviana e ispanoamericana si è messa in moto: l’obiettivo, raccogliere i fondi necessari per riportare il ragazzo nella sua città d’origine, Tarma, in Perù, dove la famiglia attende di poterlo salutare per l’ultima volta.

La raccolta fondi è aperta fino alle 20 di oggi, ha già visto una grande partecipazione di cittadini peruviani, italiani e di altre nazionalità. Il sindaco Biancani ha voluto esserci di persona: “Un momento di grande solidarietà e partecipazione - ha scritto Biancani in un post social - in cui tanti cittadini si sono uniti per aiutare la famiglia di Roberto Enrique a riportarlo nella sua terra. Un grazie di cuore alla comunità peruviana per l’accoglienza e per il forte esempio di unità e generosità che ha saputo dare a tutta la città”.