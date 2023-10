Oggi servono “Parole di giustizia“

Da diritti e libertà nello spazio urbano, a quelli negli ambienti di casa, il luogo in cui ciascuno si sente, in qualche maniera, protetto. “Parole di giustizia“ festival del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino e dall’Associazione studi giuridici Borrè, giunge alla terza edizione, "Casa dolce casa? Diritti per abitare il futuro", che partirà il 20 e si svolgerà tra Urbino, Pesaro e Fano.

"L’Italia è una delle Nazioni con le più alte percentuali di abitazioni di proprietà e ciò dimostra che la casa è per noi un elemento importante – spiega il rettore, Giorgio Calcagnini –. Questo festival itinerante è un modo, per l’Ateneo, di essere presente sul territorio". Dal 17 al 20 ci sarà un’anteprima, in cui l’evento entrerà a contatto con scuole superiori di Urbino, Pesaro e Marotta. Alle 15 di venerdì 20, la lectio di Carlo Galli inaugurerà gli incontri aperti al pubblico, seguita del convegno “La Casa comune. Organizzare lo Stato“, a Palazzo Battiferri di Urbino. Sabato si andrà a Pesaro, a Palazzo Montani-Antaldi: dalle 10, “Tutti a casa. Abitare e un diritto?“ e “Quando la casa è un incubo. Come affrontare la violenza domestica“; dalle 15 “Le case dei fragili“ e “Abitare la pena“.

Alle 21,15, nell’Auditorium del Liceo Marconi, il musical “Sotto lo stesso cielo“. L’ultima giornata sarà a Fano: dalle 10, alla MeMo – Mediateca Montanari. "Benvenuti a casa. Migrare, abitare, fare comunità" e la chiusura affidata a "Hospes. L’accoglienza tra Ebraismo e Occidente", con intermezzi musicali dello Yellow Socks Guitar Trio.

"Noi giuristi siamo abituati a eventi in aule universitarie o di tribunale, ma dal 2021 ne abbiamo varcato i confini – spiega la professoressa Chiara Gabrielli –. Il diritto alla casa non è sancito nella Costituzione, eppure, in essa esistono i presupposti per affermare che sia un diritto sociale fondamentale". La professoressa Marina Frunzio spiega che la casa sarà intesa anche "quale patria. Ci interrogheremo e su temi ampli, come lo Ius sanguinis, in un periodo in cui una sconcertante ondata di violenza cerca giustificazione nella rivendicazione di una terra come casa". Secondo Riccardo De Vito, dell’Associazione Borrè, "la casa è un universale umano. Eppure, oggi non è alla portata di tutti. Studieremo il diritto all’abitare, quello ad abitare in autonomia per i soggetti fragili, l’abitare dei detenuti nelle case circondariali, le situazioni in cui la casa si trasforma in un incubo e il concetto di Stato come casa comune".

Nicola Petricca