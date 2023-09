Oggi si celebra il patrono. Processione e tanto altro

Oggi, in occasione della solennità del patrono di Pesaro San Terenzio, alle ore 17 si terrà la processione con l’urna del santo guidata dall’arcivescovo Sandro Salvucci che alle ore 18, in Cattedrale, presiederà la concelebrazione eucaristica durante la quale saranno ricordati i 25, 50 e 60 anni di ordinazione sacerdotale e professione religiosa. Questo il tracciato della processione: via Rossini, via Marsala, via Bertozzini, piazzale 1° Maggio, corso XI Settembre, via Mazza, via Passeri, via Branca, piazza del Popolo, via Rossini. In occasione della festività di San Terenzio, il museo Diocesano, in via Rossini, di fronte alla Cattedrale, rimarrà aperto, con ingresso gratuito, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Per l’occasione ingresso gratuito nelle sedi di Pesaro Musei (Palazzo Mosca-Musei Civici, Sonosfera, Casa Rossini, area archeologica di via dell’Abbondanza, area archeologica e antiquarium di Colombarone, Museo Archeologico Oliveriano, Museo della Bicicletta, Centro Arti Visive Pescheria con la mostra di Lucio Dalla). E poi due attività pomeridiane: alle 16 Pesaro Musei propone la visita guidata "Sulle tracce di San Terenzio, tra spiritualità e identità cittadina" a cura della guida turistica Elena Bacchielli.

Per conoscere l’origine antica della festa del patrono, il percorso conduce alla scoperta della sua vita e del martirio, entrambi avvolti dal fascino del mistero, in bilico tra storia e tradizione; racconti sorprendenti verranno svelati durante la visita. L’appuntamento è davanti a Palazzo Mosca; a seguire, tappe presso la chiesa di Sant’Agostino, il Santuario della Madonna delle Grazie, la Cattedrale e il Museo Diocesano. Info e prenotazioni: 0721 387541. Alle 17, il Museo Nazionale Rossini offre una ‘speciale’ visita guidata a cura di Sistema Museo dal titolo ‘Rossini e il tema del sacro. La produzione musicale religiosa del genio di Pesaro’ per approfondire la produzione sacra del compositore.

Nei primi vent’anni del XIX secolo, il grande pesarese scrisse alcune delle opere che lo resero famoso e lo rendono ancora oggi immortale; poi, dagli anni trenta fino al soggiorno parigino, il genio si concentrò sulla produzione sacra, un lavoro di composizione spesso lungo e sofferto, come lo Stabat Mater, e talvolta proposto all’ascolto in contesti molto ristretti, come la Petite Messe Solennelle; opere eccelse che fanno emergere la grande sensibilità del maestro e che sono considerate capolavori assoluti. Info: 0721 1922156. Oggi, l’ingresso al Museo Nazionale Rossini - e la visita guidata - sono gratuiti per i residenti di Pesaro e comuni limitrofi.