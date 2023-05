Oggi si fa la raccolta di materiali per gli alluvionati dell’Emilia Romagna

"Da oggi, per tre martedì, faremo una raccolta umanitaria per sostenere i cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione – afferma Valerio Tamburini, rappresentante degli ambulanti pesaresi al mercato di San Decenzio–. Il punto di ritrovo per chi voglia contribuire sarà sempre davanti al Bar Ciclone dalle otto fino alle 13. Abbiamo bisogno di tutti voi – continua –. Questa raccolta fa capo all’Unione nazionale sottoufficiali italiani, Unsi di Pesaro". Cosa bisognerebbe portare? "Badili, scope, prodotti e materiali per pulizia , generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, piccoli elettrodomestici e pentolame. Per qualsiasi informazione i recapiti di riferimento sono 331 3647536 e 370 3729553".

Niccolò Paolini