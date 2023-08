Oggi si guadagna di più Rider, tassisti e tanti altri Quelli che ’timbrano’ il 15 per far salire lo stipendio

di Giorgia Monticelli

Il 15 di agosto all’insegna del divertimento, delle feste in spiaggia e dei gavettoni è un lusso che non tutti possono permettersi. Spesso vengono chiamati ‘gli eroi del Ferragosto’ tutti coloro che, questa giornata, la passano lavorando a servizio degli altri. Ce ne sono tanti in giro per la città: cuochi, camerieri, medici, infermieri, baristi e anche gli ormai noti ‘rider’ come Mirko Nave – di Alessandria ma da 20 anni assiduo frequentatore delle spiagge pesaresi - incontrato casualmente proprio durante l’inizio del suo turno. "Vengo ogni anno a Pesaro d’estate per godermi la mia solita vacanza ma quest’anno mi sono chiesto: perché non provare anche la piazza lavorativa pesarese? – spiega Nave – Quindi, armato di bicicletta elettrica e zainetto porta vivande, mi sono buttato da una settimana anche sulle strade della città, e devo dire che è stata un’ottima idea c’è un bel giro lavorativo e anche domani sarò attivo, visto che essendo un giorno festivo si guadagnerà il 10% in più". Tra un turno e l’altro però non mancherà la tappa al mare, giusto un tuffo per poi tornare a lavorare: "Inizio il mattino, intorno alle 11, e continuo fino alle 15. Poi pausa nel pomeriggio e si riparte alle 18 fino a tarda sera. Quanto si guadagna? – risponde Nave - Difficile dirlo con esattezza ma in generale ci si porta a casa uno stipendio tranquillamente".

Tra chi domani sarà di turno fino a tarda sera anche il tassista Gabriel Stancu che, assieme ad altri 12 colleghi, daranno pieno servizio al trasporto privato. "Sono 10 anni che lavoro a Ferragosto – spiega Stancu – ormai sono abituato. Si inizia alle 7 del mattino con la piena reperibilità, una piccola pausa a pranzo e si prosegue fino a sera inoltrata perché domani (oggi, ndr) molti spettatori del Rof (che vede in scena Aureliano in Palmira dalle 20) avranno bisogno del trasporto per ritornare in hotel". Per oggi le tariffe dei taxi saranno come quelle dei giorni festivi; quindi, verrà applicato un 30% in più ad ogni tratta.

Limitato, ma non assente, sarà anche il trasporto pubblico per la giornata di oggi con ancora attive alcune delle linee principali per la città anche verso Fano, Gabicce, Urbino e GradaraCattolica. Rimangono operative anche le navette "Viale Trieste" "Sottomonte" e "Baia Flaminia" che offrono un servizio completo ogni 30 o 15 minuti (in base alla corsa) gratuito a cittadini e turisti. A rendere possibile ciò il tranviere Giacomo Gurini che assieme ad altri 24 colleghi (sparsi su tutta la provincia) domani sarà di turno: "Non è semplice lavorare mentre gli altri si divertono, ma si fa. Ogni anno tocca a qualcuno, quest’anno a me – dice Gurini -. La cosa positiva è che poi ci si riposa qualche giorno dopo, ma nel frattempo continuiamo a portare avanti un servizio che viene molto utilizzato sia dai cittadini, sia dai turisti".

Tra la lista non possono mancare i gelatai che, per tutta l’estate, rimangono a servizio dei clienti. Al "Tropical" in zona Cattabrighe Francesca Cerri, la titolare, per oggi ha chiamato a raccolta 4 suoi collaboratori: "I miei ragazzi sono abituati a lavorare d’estate anche nei festivi, è normale per chi fa il nostro lavoro. Una delle mie dipendenti – continua Cerri – ha voluto anche fare il cambio turno: oggi a riposo e domani al lavoro (ndr, ieri e oggi) perché, non dimentichiamoci, che chi lavora domani (ndr, oggi) viene pagato il 30% in più del normale". I turni di oggi della gelateria che come specialità della casa ha la ‘Rossini gelato’, sono: dalle 11 alle 23, orario continuato.