Oggi si presenta il nuovo ospedale. Scintille Ricci-Baldelli

Oggi il proscenio politico è oggettivamente tutto per il centrodestra, che al teatro Rossini presenta il progetto per il nuovo ospedale di Pesaro. "Finalmente un passo avanti, era ora – commenta l’eurodem Matteo Ricci, per poi aggiungere –: Ma sarebbe utile che si ricordasse anche il project financing pronto a partire già 5 anni fa e che invece è stato bloccato". Ricci, al contrario, rivendica di aver collaborato da subito al nuovo progetto della giunta Acquaroli e parla del "fantasmagorico cambio della collocazione a Case Bruciate", che ha fatto perdere "due anni", e della "chiusura dell’azienda ospedaliera Marche nord, con un danno incalcolabile per la sanità della provincia". "Il territorio pesarese – chiosa Ricci – deve essere almeno parzialmente risarcito dopo l’indebolimento di questi anni. Il resto si vedrà, per fortuna, dopo le elezioni". Non si fa attendere la replica di Francesco Baldelli, assessore regionale all’Edilizia ospedaliera: "L’arroganza di Ricci non ha limiti. Ancora continua con la follia dell’ospedale unico e la spericolata operazione finanziaria del project financing. La Giunta Acquaroli presenta invece il nuovo ospedale, dopo neanche 5 anni di governo. Un’opera di cui Il centrosinistra parla da oltre 50 anni".