Oggi s’inaugura l’Opera suite hotel. È il nuovo albergo della Renco

Oggi si inaugura in viale Trieste il nuovo "Opera suite hotel" perché così di chiamerà l’ex Garden. E’ un 4 stelle superior, 32 alloggi e alcuni sono dotati di un angolo cottura. All’ultimo piano una super-suite con tanto di Jacuzzi all’aperto. La proprietà è della Renco e il progetto di ristrutturazione dell’albergo è stato curato dallo studio dell’ingegner Alberto Marchetti. Una inaugurazione che si annuncia come il tappo di una bottiglia di champagne perché sono previste in arrivo delegazioni un po’ da tutto il mondo e cioè i Paesi dove la Renco è impegnata con i lavori. Si va dall’Africa fino ad arrivare agli Stati ex satelliti dell’Unione Sovietica. Stando ai ben informati dovrebbero essere della partita anche il governatore del Veneto Luca Zaia perché la Renco ha un grosso appalto a Cortina e quindi anche Emma Marcegaglia. "Questo progetto – dice il presidente della Renco Giovanni Gasparini – rappresenta un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità moderna e di alta gamma a Pesaro, frutto di un lavoro meticoloso che ha tenuto conto non solo delle esigenze economiche e turistiche, ma soprattutto del rispetto dell’ambiente, contribuendo al miglioramento dell’area urbana e dell’offerta turistica". La Renco ha investito in questo hotel 11 milioni di euro e ha altre strutture alberghiere non solo in Italia ma in giro per il mondo.