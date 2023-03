Oggi ultimo giorno del festival del bianchetto

Oggi ultimo giorno del Festival del Tartufo bianchetto e del vino bianchello di Fossombrone.

La giornata è ricca di appuntamenti. Inizia alle 7,30 con una gara nazionale di cani da tartufo a cura dell’Associazione Tartufai di Fossombrone. Alle 8,30 è in programma "Tartufando: il giro con i briganti", giro in mountain bike tra vicoli, fiumi e colline, l’apertura degli stand lungo corso Garibaldi è alle 10, ma alle 11 nella Piazzetta del Gusto è già in programma un appuntamento con "I biscotti di Giulia", con protagonista Giulia Brandi.

a.bia.