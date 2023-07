Oggi un evento dal "Retrogusto pop"

Ultimi appuntamenti (ore 21) con "Urbino teatro urbano". Oggi "Retrogusto pop" nella piazzetta di Via Valerio (ingresso libero). Domani "Sentimento popolare", concerto con canzoni tradizionali al cortile di Santa Chiara con la voce di Camilla Barbarito e la chitarra di Fabio Marconi. Domenica 9 luglio nel borgo di Schieti, la voce di Italo Mancini, grazie ad alcune registrazioni ritrovate, torna a risuonare a distanza di trent’anni dalla sua morte in un racconto teatrale dal titolo "Non chiamatemi professore".