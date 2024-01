Oggi Urbino su Rai Scuola

Oggi a mezzanotte e domani alle 12 Urbino sarà protagonista su Rai Scuola, canale 57. Verrà infatti trasmesso un programma realizzato qualche anno fa per la Rai: “Di là dal fiume e tra gli alberi“, già andato in onda su Rai5 con successo nelle stagioni passate. Oggetto della puntata, intitolata “La città ideale“ saranno molti aspetti diversi di Urbino, dalle sue eccellenze formative come la Scuola del Libro o l’istituto di giornalismo alla vita nel centro storico, ai personaggi che l’hanno attraversata. Il documentario, realizzato da Luigi Maria Perotti, ha anche come narratore d’eccezione il cantautore urbinate Stefano Ligi: "Io racconterò la Urbino musicale – ci spiega – anche attraverso aneddoti che riguardano ad esempio Lucio Dalla o la mia partecipazione al Festival di Sanremo.

Il programma è davvero una bella finestra sulla città, che ne svela la grande bellezza in maniera elegante e non scontata". Saranno protagoniste, tra le altre realtà, l’associazione di scherma Aquila Gladiatrix, la Fondazione Bo, la Galleria Nazionale delle Marche, la movida studentesca di via Barocci, l’università e tanti intriganti misteri urbinati.

gio. vol.