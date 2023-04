Ogni anno meno bancarelle: "Ecco come sarà il nuovo mercato"

"Siamo passati dalle 336 bancarelle del 2009 alle attuali 249: un crollo nel numero di banchi ben superiore alla media nazionale". Quindi, sono stati i numeri a convincere l’assessore Francesca Frenquellucci a mettere mano sull’organizzazione del mercato settimanale al San Decenzio. Il problema è apparso in tutto il suo peso solo ieri, grazie all’interrogazione dei consiglieri di opposizione Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) e Michele Redaelli (Forza Italia). L’analisi in Consiglio comunale dell’assessore non ha lasciato dubbi riguardo la necessità di un rilancio del settore: "I nuovi ad aprire , poi, sono solo stranieri", ha osservato Marchionni riguardo ai dati. Ma quale dislocazione è stata proposta agli alimentari? "Oltre a quella sotto il ripetitore, abbiamo proposto l’alternativa centrale che solitamente viene optata dagli ambulanti giornalieri" ha detto l’assessore. Quale? "Nella parte alta dei campi di basket, alle spalle del bar. Entrambi sono vicine al nuovo parcheggio di via Mirabelli. Ma quella posizionata sotto il ripetitore avrà anche 15 nuovi parcheggi destinati a disabili e mamme in dolce attesa".

E’ idea di Frenquellucci, poi, fare del parcheggio di via La Marca, solo il martedì, un’area di sosta gratis con il disco orario, per il ricambio continuo di quanti vogliano andare al mercato. Perché l’area con le bancarelle nel becco davanti alla rotatoria di via Belgioioso non è tra le opzioni, nonostante l’interesse degli ambulanti alimentari? "Si tratta di stalli oggetto già di concessione – spiega Frenquellucci – quindi non disponibili. Inoltre la troppa vicinanza allo smog esclude il collocamento di alimentari e food". Alle domande della Marchionni l’assessore non si è nascosta dietro ad un dito: "Secondo l’Istat, per la crisi, tutti i mercati in Italia hanno perso anche il 20% di banchi – ha osservato –. Da noi è peggio. Ma attenzione: ad essersi ridotto considerevolmente è stato proprio il mercato alimentare passato dai 45 banchi del 2009 agli attuali 18".

Solidea Vitali Rosati