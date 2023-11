Ok alla complanare sud, esulta Fd’I

Il casellino di Fenile e la complanare sud. Sono questi i risultati che Fratelli d’Italia rivendica per quanto riguarda la viabilità del territorio comunale. "Sono stati fatti importanti e fondamentali progressi nel progetto della Complanare Fano Sud e del casellino nord – sottolineano gli esponenti del partito della Meloni – . In meno di un anno, siamo riusciti a dare il via alle procedure per il finanziamento e la realizzazione di queste importanti infrastrutture che avranno un impatto significativo sulla viabilità della nostra città".

Partendo dalla complanare Fano Nord, attraverso il casello di Fenile, Fratelli d’Italia sottolinea come l’opera rappresenti "un passo avanti fondamentale nel migliorare il traffico di attraversamento di Fano. Questo progetto contribuirà a liberare il centro storico dalla congestione del traffico di attraversamento, migliorando la qualità della vita dei residenti e dei visitatori". Ma la vera novità, caldeggiata da anni anche dai residenti stanchi dai continui incidenti sulla statale, riguarda la complanare sud. "Un’altra infrastruttura cruciale per il nostro territorio – scrive Fd’I –. Questo progetto, contribuirà a indirizzare il traffico in modo efficiente, garantendo un attraversamento più rapido e fluido della città nella direzione Sud".

L’accelerazione sul progetto della complanare sud deriva dalla firma ad Acqualagna, sabato scorso, del patto tra la premier Meloni e il governatore Acquaroli, che ha inserito l’opera tra le priorità infrastrutturali della Regione con un finanziamento di 30 milioni di euro più altri 13 che garantirà la Regione.

Lo scorso agosto era stato lo stesso sindaco Seri a liberare il campo da ogni illusione, annunciando ai cittadini di Ponte Sasso che la vagheggiata complanare sud, alternativa alla Statale 16, non avrebbe mai visto la luce, in mancanza di risorse statali e regionali che ora sembrano esserci. Da anni i cittadini di Metaurilia, Torrette e Ponte Sasso si battono per trovare, per il traffico di attraversamento, una alternativa alla Statale, segnata in questi anni da numerosi lutti. Incidenti che hanno portato alla nascita di comitati e importanti iniziative, come quella eclatante delle lenzuola rosse. Ora resta da capire quale possa essere il tracciato della nuova arteria: a monte o a valle dell’A14? Nel frattempo si è scelta la strada degli autovelox, per limitare la velocità considerato anche che, qualora il progetto vada in porto, ci vorranno almeno 4 anni.