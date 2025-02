"Ok alla palazzina delle emergenze ma resta qualcosa da chiarire"

"Bene l’inizio dei lavori della palazzina delle emergenze – urgenze, ma chiediamo informazioni certe". L’associazione Urbino Capoluogo interviene sulla recente apertura del cantiere della nuova ala dell’ospedale urbinate che sarà dedicata a pronto soccorso e area urgenze, che nei giorni scorsi ha suscitato rimostranze per la improvvisa perdita di decine di parcheggi e presunte imprecisioni di ordine tecnico procedurale.

"Non è la prima volta – dicono il presidente Giorgio Londei e il vice Ferruccio Giovanetti – che, occupandoci da sempre di sanità e servizi migliori, prendiamo posizione a favore della palazzina che sorgerà sul retro dell’ospedale a beneficio della città e del territorio. La sua realizzazione può alleviare vari problemi, sia per quanto riguarda gli ambienti, che attualmente nel pronto soccorso sono troppo ristretti e causa di affollamento di degenti, sia perché sono previste delle sale operatorie di ultima generazione". Londei e Giovanetti ritengono che si debba andare avanti velocemente: "Ci auguriamo che si proceda speditamente a beneficio di tutto il Montefeltro e del territorio: fare questa palazzina è una scelta della Regione che conferma e rafforza Urbino come riferimento e capoluogo di provincia.

La palazzina è sicuramente un salto di qualità per il nosocomio che un domani farà la differenza. Detto questo, sicuramente il problema dei parcheggi sollevato da politici e lavoratori dell’ospedale è una questione che va risolta, perché riguarda tutti, dipendenti e utenti che devono accedervi. E poi nel cartello ufficiale di cantiere non c’è la fine lavori prevista: crediamo che vada aggiornato, o i dirigenti diano spiegazioni sull’assenza della data. Bisogna renderla nota e dare tempi certi. Poi chiaro che servirà tutto il personale medico e sanitario per farla funzionare, ma noi vigileremo anche su questo".