OK alla vendita dell’ex scuola Manzi. Costerà un milione: "Troppo poco"

Andiamo dritti al punto. La giunta Biancani punta ad incassare almeno 1 milione di euro dalla vendita dell’ex Manzi, in via Lamarmora, perché ha bisogno di incamerare soldi, il prima possibile, per iniziare i lavori utili alla messa in sicurezza dell’altra scuola del rione, l’ex Olivieri di via Confalonieri. La questione è talmente delicata e prioritaria che ieri mattina, sei ore prima di raccontare questo scenario in Consiglio comunale, il sindaco Andrea Biancani ha voluto incontrare il preside e le famiglie dei bambini iscritti all’Istituto Olivieri. Biancani ha anche annunciato che una volta inaugurata la nuova palestra davanti alla scuola Brancati di via Lamarmora, la vecchia palestra di via Confalonieri, sarà demolita. "Ne faremo un giardino – ha promesso – per dare all’edificio scolastico di via Confalonieri quell’area verde che oggi manca". Biancani ha dato anche la tempistica: "È nostra intenzione – ha detto – riuscire a pubblicare il bando di alienazione per l’ex Manzi entro il mese di febbraio e dare avvio ai lavori da 1 milione di euro sull’ex Olivieri nel 2026".

Insomma, a differenza di altri esponenti della giunta e della maggioranza pronti a tergiversare riguardo alla messa in vendita dell’ex Manzi, il sindaco, ieri, ha giocato a carte scoperte. Dopo l’intervento di Biancani in tanti hanno avuto l’impressione che il cartello “vendesi“ fosse bello che pronto e che, vista la prospettiva – risistemare l’ex Olivieri – fosse anche la cosa giusta da fare. "ll progetto ipotizzato dalla Giunta Ricci – ha detto Biancani – prevedeva un intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Manzi, un edificio da 3.700 mq di superficie, per il quale sarebbero servite risorse per oltre 9 milioni di euro. Ma è finito il ‘tempo delle vacche grasse’: i inanziamenti enormi arrivati coi fondi PNRR sono terminati". Tanto è vero che nessuno si aspetta più soldi da quel canale: l’edificio di via Confalonieri sarebbe anche in una graduatoria, ma è chiaro che quei soldi, agganciati ad un bando Pnrr non arriveranno più. Biancani ha detto che per rimettere a posto l’ex Olivieri sta cercando risorse, ma per iniziare i lavori di messa in sicurezza, chiesti a gran voce, ieri dalla consigliera d’opposizone Giulia Marchionni, la strada che passa per alienare l’ex Manzi appare la più veloce. Marchionni ha ricordato quanto descritto dalle perizie ingegneristiche elaborate sull’edificio di via Confalonieri: "La relazione di vulnerabilità sismica da 50mila euro, fatta su incarico del Comune, parla chiaro. A partire da dicembre 2022 l’amministrazione avrebbe dovuto fare degli interventi di messa in sicurezza dell’immobile di via Confalonieri: cioè si chiedeva di fare interventi come le cerchiature ai pilastri entro i primi due anni. Oggi scopriamo che non solo questo tipo di interventi non sono stati fatti, ma non è stato neanche fatto il progetto esecutivo per provvedere una messa in sicurezza. La ristrutturazione sarebbe un passo ulteriore". Se Marchionni lega a questo la “fretta“ dell’amministrazione di alienare l’ex Manzi, il consigliere forzista Dallasta non s’è trattenuto dall’ironizzare: "Capiamo la fretta che il sindaco Biancani ha di incamerare risorse. Il Comune è in braghe di tela. Ricci è andato via e qui non ha lasciato una lira. Prima di mettere all’asta l’edificio di via Lamarmaora, va rivisto l’ipotetico valore di 960mila euro. Se parliamo di 2.196 metri di superficie utile, verrebbe acquistata per 450 euro al metro quadrato: veramente un prezzo troppo basso". A fargli eco Mauro Marinucci (Fi): "Altrimenti invece di valorizzare rischiamo di svendere il patrimonio, altroché". Stizzita la replica dell’assessore Andrea Nobili: "Con Ricci sono stato assessore al bilancio e smentisco quanto detto da Dallasta. Il nostro Comune è sano". Quanto la questione ex Manzi- ex Olivieri sia delicata lo dimostra anche la presenza ieri di pubblico: raro averne durante i consigli.