Ok gli assegni di cura per anziani

Assegni di cura per anziani non autosufficienti: è possibile presentare la domanda fino al 28 febbraio 2024. La misura consente di dare sostegno agli anziani ultra65enni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali. Destinatari sono gli anziani non autosufficienti, con certificazione di invalidità pari al 100% e con il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento purché residenti e domiciliati in uno dei 9 Comuni dell’Ambito (Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche). L’assegno, di 200 euro mensili, durerà dal primo gennaio al 31 dicembre 2024, con la possibilità di erogare sino a 2 assegni nel caso di compresenza di più persone non autosufficienti residenti nello stesso nucleo familiare.